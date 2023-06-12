وزير الدفاع اليمني يؤكد ضرورة دعم السلطة الشرعية لمواجهة ميليشيا الحوثي

بحث وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الملحق العسكري بالسفارة الهندية لدى اليمن العقيد جورتيج سينج جريوال مستجدات الأوضاع العسكرية في ظل التصعيد الإرهابي لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال.

وأكد وزير الدفاع اليمني - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية اليوم الإثنين - على ضرورة تقديم الدعم اللازم للسلطة الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي لمواجهة ميليشيا الحوثي بما يعزز قدرات القوات المسلحة اليمنية ويُمكّنها من ردع وهزيمة المشروع الإرهابي المدعوم إيرانيًا.

وأوضح أن "ميليشيا الحوثي قد ثبت تورطها بشكل مفضوح مع التنظيمات الإرهابية (القاعدة وداعش) وينبغي على المجتمع الدولي إسناد القوات المسلحة اليمنية لتقوم بمهمتها في القضاء على هذه التنظيمات المتطرفة".

من جانبه، أكد الملحق العسكري الهندي على دعم بلاده لليمن، خاصة في مجال التدريب والتأهيل وكذلك في المجال الطبي بهدف المساعدة في علاج الجرحى والمصابين، معربًا عن الرغبة في العمل على توسيع التعاون في مختلف المجالات.

من ناحية أخرى، وصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، إلى مدينة لاهاي بدعوة من نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا.

وذكرت قناة (اليمن) الفضائية أن بن مبارك سيجري محادثات ثنائية مع وزير خارجية هولندا؛ لبحث التطورات في اليمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات وفعاليات أخرى تنظمها السفارة اليمنية في لاهاي.