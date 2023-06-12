"كويكا" تعقد ورشة عمل للمنظمات الشريكة لبرنامج المتطوعين في الأقصر

عقدت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) -وكالة المساعدة الإنمائية الرسمية لجمهورية كوريا- ورشة عمل المؤسسات الشريكة لبرنامج المتطوعين "أصدقاء كوريا حول العالم" في محافظة الأقصر لمدة يوم واحد.

شارك في الورشة ثلاث منظمات شريكة من الجانب المصري وهم المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر "إيجوث"، مكتبة مصر العامة بالأقصر، ومدرسة الأقصر الثانوية الصناعية الميكانيكية التابعة لوزارة التربية والتعليم، ومن الجانب الكوري المديرة الإقليمية لمكتب كويكا مصر ومديرة برنامج المتطوعين بالمكتب وثلاثة متطوعين من كويكا.

ووفق البيان الصادر عن المؤسسة الكورية، هدفت ورشة العمل، كجزء من التعاون المستمر والالتزام بين مكتب كويكا مصر والمؤسسات الشريكة بالأقصر-باعتبارها مركز التعاون في صعيد مصر- إلى تعزيز العلاقات مع تلك المنظمات، ومناقشة أنشطة المتطوعين في نشر تعليم اللغة الكورية في الأقصر وتسليط الضوء على ثمار أهمية التطبيق العملي للطلاب والتي تم تقديمها للطلاب في الفاعلية الأخيرة "يلا مع بعض" التي في إبريل الماضي 2023 بالأقصر.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة امكانية إرسال متطوعين جدد في مجالات السيارات والإلكترونيات، مع ومدرسة الأقصر الثانوية الصناعية الميكانيكية والتي سبق لها وأن استقبلت متطوعين من كويكا عام 2008.

وخلال ورشة العمل، شارك رؤساء ومسؤولون من الثلاث مؤسسات رؤيتهم لتحقيق تعاون مثمر وأيضا سبل دعم أنشطة تمكين الشباب التي يمكن أن ينظمها متطوعو كويكا.

وقامت لي، وهي متطوعة بالمعهد العالي للسياحة والفنادق” ايجوث“ بعرض تقديمي حول فاعلية "يلا مع بعض" وثمارها، والتي نفذها متطوعين لتعليم اللغة الكورية في معهد اللغات للقوات المسلحة، وجامعة أسوان. حيث تهدف هذه الفاعلية إلى تزويد 30 طالبًا مصريًا يتعلمون اللغة الكورية في تلك المؤسسات بفرصة ممارسة الإرشاد السياحي الكوري وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم عن طريق الأنشطة والتمارين المختلفة.

وأضاف البيان: بالنسبة للأقصر، باعتبارها واحدة من المواقع السياحية الجذابة في مصر، من المتوقع أن تساعد المؤسسات الشريكة لكويكا الطلاب على تعزيز قدراتهم من خلال توفير برامج تعليم وتدريبات عملية للغة الكورية ورعاية الطلاب لتأهليهم للعمل الحكومي أو القطاع الخاص بتخصص الإرشاد السياحي.

وعبر الدكتور صالح عبد المعطي عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق والسيدة سوزان وديع حلمي مديرة مدرسة الأقصر الثانوية الصناعية الميكانيكية عن خالص امتنانهما لكويكا على تنظيم ورشة العمل التي وصفاها بأنها حدث مثمر لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات. كما اشاد الدكتور محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر بالجهود الكبيرة لمتطوعي كويكا اللذان يعملان حاليًا في المكتبة لتعليم اللغة الكورية للطلاب.

كما أعرب الدكتور حساني عن اّماله في أن تقوم المكتبة بتنظيم يوم ثقافي يعرض الأزياء والمأكولات والعروض الكورية، مما يوفر فرصة ثمينة للتبادل الثقافي وتعزيز الصداقة بين الشعب الكوري والمصري. واستطرد قائلا إن مثل هذا الحدث من شأنه أن يسهم بلا شك في تعزيز التفاهم الثقافي وتعزيز الاحترام المتبادل، وتعميق أواصر الصداقة بين الشعبين.

ومن جانبها أعربت جين يونج كيم، المديرة الاقليمية لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في مصر، عن شكرها وامتنانها لرؤساء وزملاء العمل من المنظمات الشريكة للوكالة، لجهودهم الدؤوبة في دعم برامج التعليم والتدريب والتنمية المستدامة في محافظة الأقصر، وأكدت أن التعاون الوثيق والتفاعلي بين المنظمات الشريكة، وتنويع مجالات التطوع يشكلان أمرا ضروريا للغاية لتحقيق نتائج مثمرة تمكّن الشباب من الاستفادة الكاملة من برنامج المتطوعين.

يذكر أن كويكا (الوكالة الكورية للتعاون الدولي) هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية تقوم بتنفيذ برامج المنح التي تهدف إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان النامية حول العالم. مكتب كويكا مصر، الذي تأسس في عام 1998، يوفر التعليم الفني للشباب في مصر، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية وينفذ برامج للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز تمكين المرأة ودعم الفئات الضعيفة.

وفي عام 2023، أرسلت كويكا 10 متطوعين يعملون كمدرسين للغة الكورية في القاهرة والأقصر وأسوان. من المتوقع إرسال المزيد من المتطوعين إلى مجالات مختلفة بما في ذلك أنشطة الشباب وذوي الهمم وتعليم الكمبيوتر وما إلى ذلك. وسيواصل متطوعو كويكا تقديم التعاون الفني للشباب المصري للمساهمة في التنمية والازدهار في مصر.