بفيديو غريب.. سماح أنور تعتزل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة سماح أنور على صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لها بطريقة غريبه أعلنت فيه إعتزال الظهور من خلال السوشيال ميديا.

https://www.instagram.com/reel/CtYrncsLQtZ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وأكدت من خلال الفيديو أنها لن تظهر كما إعتاد الجمهور عليها خلال السنوات الأخيرة بطريقة الفيديو أو البث المباشر "اللايف" ، وإنما الظهور من خلال الأعمال الفنية فقط.

وتابعت أنور "لن أظهر مره أخرى بطريقة الفيديو، وأكتفى بالظهور من خلال فنى وأعمالى الفنية وأعتقد أنكم تحبون تلك الأعمال، والمتابعات لأخبارى عن طريق وسائل الإعلام".

وإختتمت "بشكل كل جمهورى العظيم خلال السنين إللى فاتت، وبشكر كل الناس إللى دعمتنى ووقفت جنبى وشكراً ليكوا من كل قلبى، وأتمنى ليكم كل الخير والسعادة يارب" .

قدمت سماح أنور العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم"السجينتان" ، "أبو كرتونه" ، "إمرأة واحده لا تكفى" ، "ليلة عسل" ، "المشاغبات فى خطر" ، "الكلبشات" ، ومسلسل"أوراق مصرية" ، "رجل فى زمن العولمة" ، "الحساب" .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سماح أنور مسلسل "الصندوق" فى الموسم الرمضانى بطولة أحمد داش، هدى المفتى، سماح أنور، على قاسم والإخراج مروان عبد المنعم.