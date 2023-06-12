حسن مالك ينضم إلى ليلى علوي وسوسن بدر ولبلبة في "آل شلبي"

بعد ما حققه من نجاح ملفت في موسم رمضان الأخير 2023 بشخصية جامايكا، ينضم الممثل الصاعد حسن مالك إلى النجمات ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر وهيدي كرم، في بطولة فيلم آل شلبي للمخرجة آيتن أمين، والفيلم سيناريو وحوار آيتن أمين مع أحمد رؤوف وإسلام حسام.

وتدور أحداث فيلم آل شلبي في إطار اجتماعي كوميدي حول عائلة شلبي وما يربط بين أفرادها بأجيالها المختلفة، من علاقات متشابكة، وما تشهده هذه العلاقات من اختلافات وتناقضات، ليجمعهم حادث صادم يغير مسار الجميع.

تأتي مشاركة حسن مالك في فيلم آل شلبي بعد النجاح الملفت الذي حققه في موسم رمضان الأخير 2023، من خلال مسلسل رشيد، الذي برع فيه حسن بتجسيده لشخصية جامايكا، تاجر المخدرات المتورط في تجارة الأعضاء، وهي شخصية لاقت ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أتقن مالك الدور لدرجة أن الكثير من رواد هذه المواقع ظن أن هذه هي طبيعته وليس تمثيلاً، والمسلسل بطولة محمد ممدوح وريهام عبد الغفور. وهو التعاون الثاني لـ حسن مالك مع النجم محمد ممدوح، بعد مسلسل خلي بالك من زيزي.

أحدث أعمال حسن مالك السينمائية مشاركته في بطولة فيلم المطاريد الذي طُرح مؤخراً في دور العرض المصرية والسعودية، وشارك في بطولته مع أحمد حاتم وإياد نصّار، تارا عماد، طه الدسوقي، ومحمود الليثي، إخراج ياسر سامي، وتأليف صلاح الجهيني.

سبقه مسلسل الدراما النفسية اتزان، الذي يُعرض على منصة Watch It، والذي تمكن من خلاله حسن مالك ببراعة وأداء سلس من تجسيد شخصية أدهم الذي يعاني من اضطرابات نفسية، تم تشخيصها بالبارانويا أو جنون الارتياب. ومن بين الأعمال البارزة الأخرى التي شارك في بطولتها حسن مسلسل بيمبو، الذي يُعرض على منصة شاهد، إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي، وتأليف محمد أديب وعدد من الكتاب الشباب. بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، المغني ويجز، محمد لطفي، وطه الدسوقي. ومسلسل لعبة النسيان الذي شارك حسن في بطولته مع دينا الشربيني وأحمد داوود.