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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا.. جوارديولا يقرر مصيره مع السيتي

جوارديولا
جوارديولا
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حسم الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزى، موعد رحيله عن تدريب كتيبة السيتيزينز.
وتوج فريق مانشستر سيتى ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالى بهدف نظيف، للمرة الأولى فى تاريخه.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن جوارديولا قرر الرحيل عن السيتي عقب انتهاء عقده الحالي مع السيتيزينز في صيف 2025.
ويعتبر جوارديولا من أنجح المدربين في تاريخ الكرة الإنجليزية، بعدما فاز ب5 ألقاب بالبريميرليج، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، بالإضافة إلى كأس الرابطة 4 مرات، ولقب بطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع السيتي.
ومن المتوقع أن ينتقل جوارديولا للعمل في إيطاليا أو فرنسا، بعد مغادرته لمانشستر سيتي، في محاولة لإكمال الفوز بالألقاب في الدوريات ال5 الكبرى.

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