برلمانية: التضخم لا يؤثر على الفقراء فقط إنما القطاعات الإنتاجية أيضا

رفضت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 /2024.

وقالت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، و بحضور وزير المالية د. محمد معيط " التضخم لا يؤثر على فقط الفقراء وإنما القطاعات الانتاجية أيضا، ويؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار على المواطن و بالتالي لا يشتري.

وقالت النائبة مارسيل سمير الخطة لا تتضمن إجراءات تطمئن خاصة فيما يتعلق بتحقيق المستهدفات، وسألت الحكومة ماذا تحقق في الموازنة لتحقيق مستهدف 100 مليار جنيه صادرات؟، وماذا عن تحقيق مستهدف زيادة تحويلات المصريين في الخارج لما يقرب من 35 مليار جنيه؟.