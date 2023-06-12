ads
الثلاثاء 13 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية: التضخم لا يؤثر على الفقراء فقط إنما القطاعات الإنتاجية أيضا

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رفضت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب  عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 /2024.

وقالت النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار د. حنفي جبالي، و بحضور وزير المالية  د. محمد معيط " التضخم لا يؤثر على فقط الفقراء وإنما القطاعات الانتاجية أيضا، ويؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار على المواطن و بالتالي لا يشتري. 
وقالت النائبة مارسيل سمير الخطة لا تتضمن إجراءات تطمئن خاصة فيما يتعلق بتحقيق المستهدفات، وسألت الحكومة ماذا تحقق في الموازنة لتحقيق مستهدف 100 مليار جنيه صادرات؟، وماذا عن تحقيق مستهدف زيادة تحويلات المصريين في الخارج لما يقرب من  35 مليار جنيه؟.

النائبة مارسيل سمير تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار د حنفي جبالي تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 2024