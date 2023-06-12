انطلاق معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023 تحت شعار "بالقراءة نرتقي"، وذلك بمشاركة أكثر من 500 ناشر مباشر من 37 دولة، ويقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى 21 يونيو الجاري.

وتحل المملكة العربية السعودية هذا العام ضيف نسخة المعرض، وتشارك بجناح خاص يضم مجموعة من الكتب المتنوعة، كما يحتضن المعرض برنامجًا قويا ومتنوعًا من ندوات ثقافية وعلمية وأدبية واجتماعية وورش وانشطة خاصة للاطفال، معارض فنية.

وقال الدكتور غانم بن مبارك العلي المعاضيد، الوكيل المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة: إن نسخة هذا العام من معرض الدوحة الدولي للكتاب تعتبر الأكبر، حيث تشارك فيها المئات من دور النشر المحلية والعربية والدولية، ونحو 180 ألف عنوان، و750 ألف كتاب ، مؤكدا أن المعرض يتبوأ مكانة رفيعة بين معارض الكتب في المنطقة، حيث تجسد المشاركة الواسعة لدور النشر في فعالياته، رؤية وزارة الثقافة في تعزيز تكامل الثقافات، وتوثيق التعاون بين المثقفين والمبدعين والكتاب على مختلف المستويات، بما يعود بالنفع على المشهد الثقافي وجهود توطين الكتاب.

وأضاف، لطالما مثل معرض الدوحة الدولي للكتاب تجمعا تفاعليا حيا يجمع أهل الكلمة والفن والثقافة بالجمهور، وملتقى متميزا لعناصر صناعة الكتاب والنشر لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، إضافة إلى دوره الأساسي في تعزيز وإثراء علاقة أفراد الأسرة بالكتاب، حيث تتسم هذه النسخة بالفعاليات والأنشطة المنوعة والمخصصة للكبار والأطفال، والتي تتنوع بين التعليم والتثقيف والفن والترفيه، وتوفر البيئة المناسبة لدعم الموهوبين والمبدعين.

وقال الدكتور محمد بن نويمي الهاجري، مستشار وزير الثقافة، خلال جولة داخل المعرض: إن معرض الدوحة الدولي للكتاب أصبح حدثا ثقافيا محليا وعالميا مهما جدا لدعم حركة الإبداع والتأليف والنشر على مستوى دولة قطر والعالم العربي، إضافة إلى كونه منصة عالمية وواجهة ثقافية لدولة قطر.

وأضاف يستهدف معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ32 ترسيخ مكانة الثقافة في قطر وتأكيد الدور المحوري للمعرفة في نهضة المجتمع. كما ثمن جهود فريق العمل ومنظمي الفعاليات في إنجاز الأعمال والتجهيزات الخاصة بالمعرض، بما يتناسب مع أهمية الحدث الثقافي الدولي وتطلعات الوزارة والمثقفين ومحبي الكتاب.