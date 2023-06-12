حالة من السعادة تسيطر على طلاب الثانوية بالأقصر بعد امتحاني الدين والتربية الوطنية

سيطرت حالة من السعادة بين طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، وأعربوا عن رضاهم وارتياحهم لسهولة امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، والتي انطلقت وسط تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بالأقصر، الامتحان بمادة التربية الوطنية ولمدة ساعة ونصف ضمن المواد التي لا تضاف للمجموع، حيث أجاب الطلاب خلال الامتحان على 25 سؤالا اختيارا من متعدد بدون أسئلة مقالية.

وأعرب الطلاب عن ارتياحهم من سهولة أسئلة امتحاني التربية الدينية، والتربية الوطنية، وأن معظمها كانت مباشرة وفي متناول الجميع، وقال محمد أحمد، طالب بالصف الثالث الثانوي، أن الامتحان جاء سهل وفى مستوى الطالب العادي، وأتمنى أن يكون جميع المواد بهذه السهولة.

فيما عبر علي محمود ، طالب بمدرسة إسنا الثانوية بنين، عن فرحته قائلا "الامتحان أبيض على الأبيض" مشيراً إلى أنه جاء سهل جدا وكان فى مستوى الطالب المتوسط.

وعبر طالب آخر عن شعوره بالرضا في أول أيام ماراثون الامتحانات قائلا : ""اللجان والامتحانات سهلة، والبدء بامتحانات المواد غير المضافة أزال رهبة الامتحانات، حتى نتعرف على نظام البابل شيت، ويعد فرصة للتعود على نظام الامتحانات".

ومن جانبه أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية لم تتلق أي شكاوى اليوم بخصوص امتحان مادتي التربية الوطنية والدينية.

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