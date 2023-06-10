تصادم أمام مترو جامعة القاهرة.. دفن جثة طفلة والاستعلام عن الحالة الصحية لوالديها

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة طفلة ٤ سنوات لقيت مصرعها في حادث تصادم أمام محطة مترو جامعة القاهرة بالجيزة، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالديها الذين أصيبوا في نفس الحادث، لسؤالهم عن سبب وقوعه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



صدمته سيارة فقتلت ابنته

وأفاد التقرير الطب الشرعي في مناظرة جسد الطفلة المتوفاة، به كسور متعددة ونزيف داخلي بسبب الاصطدام أدى إلى الوفاة. وكشف فحص والدي الطفلة المصابين بالحادث، إصابة الأب "عامل" ٢٦ سنة بسحجات وكدمات متفرقة، وإصابة زوجته ٢٢ سنة بنزيف داخلي وسحجات متفرقة بأنحاء جسدها، وفي حالة حرجة وتخضع للعلاج.

وأشارت التحريات أنه أثناء استقلال العامل وزوجته وابنته الدراجة البخاري، اصطدمت به من الخلف سيارة ميكروباص، بصورة مفاجئة، مما أدى إلى انقلاب الدراجة، ولاذ بالفرار.

وبتكثييف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم.

كانت الإدارة العامة للمباحث، تلقت من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم أمام مترو الجامعة.

وعلى الفور تم الانتقال الى مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية أعلى الطريق أمام محطة مترو جامعة القاهرة، مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة والديها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.