بالصور.. «سلطنة» أنغام بحفل عالمي في «الصوت والضوء».. وحضور من مختلف الجنسيات

أحيت النجمة أنغام، منذ قليل، حفلًا غنائيًا بمواصفات عالمية من حيث المكان التاريخي بجوار الأهرامات على مسرح الصوت والضوء، بالإضافة إلى التجهيزات والحضور لأبرز الشخصيات من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

حضرت أنغام في كامل أناقتها بسواريه أسود جذاب بصحبة مديرة أعمالها رندا رياض وقبيل صعودها على خشبة المسرح أجرت جلسة تصوير خاطفة بخلفية موسيقية لأغنيتها "بلدى التاريخ". وصعدت النجمة أنغام على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية وسط عاصقة من التصفيق الحار وهتفات الإعجاب.

وقدمت أنغام وصلة من أغانيها المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفني والتى افتتحتها بـ "حالة خاصة جدا" بعدها انطلقت بمزيد من وصلات الطرب بأغاني "أساميك الكتيره" ،"مطمنه" ،"بين البينين" ،"نفضل نرقص" ،"ما جابش سيرتي" ،"طول ما أنت بعيد" ،سيدي وصالك" ،"انا سانده عليك" ،"حته ناقصه" ،"اتجاه واحد " و"ياريتك فاهمني" .. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين.

وكانت النجمة الكبيرة قد تصدرت مؤخرا المركز الأول لـ "هاشتاج أنغام صوت مصر على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة الى تصدرها تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي خاصة مع مشهد مهيب لفنان يستحق بجدارة أن يحمل اسم مصر حيث وقوف الآلاف من كبار الشخصيات بالعالم العربي والجمهور من مختلف الجنسيات فى ختام وصلتها الطربية لتحيتها بعاصفة من التصفيق التى امتدت لعدة دقائق.

كما تصدرت على مدى اكثر من أسبوع المركز الأول لتريند يوتيوب بكليب أغنيتها الجديدة "سيبك أنت" متخطيه حاجز المليون مشاهدة. أغنية "سيبك أنت"، لأنغام من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرج الفيديو كليب عادل جمال،

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