ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجوازات السعودية تستخدم كاميرات التوثيق فى مطارين لرفع جودة الخدمات للحجاج

خدمات للحجاج
خدمات للحجاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، في تطبيق استخدام كاميرات التوثيق لأول مرة في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الجمعة/، أن تطبيق كاميرات التوثيق يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكين موظفي الجوازات من تأدية أعمالهم على الوجه الأكمل، وتوفير أعلى مستويات جودة العمل بتخصيص فريق عمل لمتابعة أداء المستخدمين.

وكانت الجوازات قد دشنت تقنية كاميرات التوثيق في مرحلتها الأولى عبر جوازات منفذ سلوى الحدودي.

السعودية كاميرات التوثيق