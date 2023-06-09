أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب: يجب حظر أماكن تواجد القروش على الزائرين

قال الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب تعليقا على حادث القرش في مدينة الغردقة جنوبي البحر الأحمر، إن وجود الكائنات البحرية في بيئتها وضع طبيعي ووجود الإنسان في البحر هو الأمر غير الطبيعي ولن نمنع أحد من الاستمتاع بالغوص لكن علينا اتخاذ الحذر فقلة الطعام تجعل أسماك القرش أكثر شرسة .

وأضاف “علام” -فى تصريحات لـ" البوابة نيوز"- أن قنديل البحر يصيب الناس على شاطئ البحر المتوسط في المصايف فهذا الحادث ليس بجديد على العالم .

وتابع أن هناك أماكن لتحديد المسؤولية بحيث الزائرين لا يجب أن يتواجدوا فى البحر بدون إشراف ،خاصة وأن هناك “ايكو دايفنج ”غوص بيئي "له تدريب ومدارس وشركات وفرق عمل.

وطالب بمزيد من الرقابة ووجود أصدقاء للبحار وازدياد الجمعيات الأهلية التي تتواجد حاليا في الغردقة و المختصة بهذا المجال والتى توفر نوع من أنواع الرعاية، بالأضافة إلى تحديد أماكن سمك القرش بحيث تبقى هذه المنطقة محظورة على الزائرين.