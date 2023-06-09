محمد شريف: نخوض مباراة الوداد لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا

أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الأهلي لمواجهة الوداد الرياضي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال المباراة التي تجمعهما بعد غدًا الأحد بملعب محمد الخامس.

وقال محمد شريف: «فريق الأهلي يلعب دائمًا على التتويج بالبطولات، ونحن ندخل لقاء الأحد من أجل الفوز والابتعاد بصدارة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب في القارة الإفريقية».

وتابع : «أنهينا الشوط الأول في مصر بالفوز بهدفين مقابل هدف، والآن ندخل شوط المباراة الثاني من أجل الانتصار وإسعاد جماهيرنا بالبطولة».

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.