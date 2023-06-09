ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد شريف: نخوض مباراة الوداد لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا

محمد شريف
محمد شريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الأهلي لمواجهة الوداد الرياضي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال المباراة التي تجمعهما بعد غدًا الأحد بملعب محمد الخامس.

وقال محمد شريف: «فريق الأهلي يلعب دائمًا على التتويج بالبطولات، ونحن ندخل لقاء الأحد من أجل الفوز والابتعاد بصدارة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب في القارة الإفريقية».

وتابع : «أنهينا الشوط الأول في مصر بالفوز بهدفين مقابل هدف، والآن ندخل شوط المباراة الثاني من أجل الانتصار وإسعاد جماهيرنا بالبطولة».

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.

الأهلى محمد شريف الوداد دوري أبطال أفريقيا محمد الخامس