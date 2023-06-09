نائب التنسيقية عمرو درويش يزور الأردن ضمن وفد مجلس النواب

شارك النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد مجلس النواب في زيارته الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

التقى وفد مجلس النواب بكل من رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس القضاء الأردني المستشار محمد الغزو، والوفد المرافق له، ورئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، ولفيف من أعضاء المجلس.

تأتي الزيارة في ظل تميز العلاقات المصرية الأردنية على مستوى القيادتين والتعاون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بكونها علاقات متميزة تجعلها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات ما بين الدول العربية، وفي ظل توافق تام وتنسيق دائم بين البلدين الشقيقين في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

اتسمت الزيارة بحفاوة الاستقبال للوفد البرلماني المصري، ما يؤكد على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، وتوافق القرار بين الأشقّاء فيما يخص القضايا المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذلك التأكيد على دعم الموقف المصري في الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، بالإضافة إلى العمل على استعادة دور جامعة الدول العربية الرامي إلى عودة المنطقة العربية لتوازنها وقوتها واتحادها.