أمريكا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ2 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف، تشمل معدات للدفاع الجوي وذخائر بقيمة تقارب ملياري دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إن هذا الأمر "يظهر الالتزام المستمر من أجل القدرات القصيرة المدى لأوكرانيا والقدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها والقتال ضد العدوان الروسي على المدى البعيد".

ويوم أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيحصل على "التمويل اللازم" لدعم كييف ضد موسكو "طالما تطلب الأمر".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، رد الرئيس الأمريكي على صحفي سأله ما اذا كان يحظى بتأييد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت على هذا التمويل، بالقول: "أنا واثق بأننا سنحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".

وفي الأول من يونيو الحالي، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيقدم لكييف "حزمة قوية من الدعم السياسي والمادي" خلال القمة القادمة المزمع عقدها في مدينة فيلنيوس في الفترة ما بين 11-12 يوليو، دون تحديد للمبلغ المقرر.