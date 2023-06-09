وزير الرياضة يستقبل وفد اللجنة الأوليمبية السودانية

استقبل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفد اللجنة الاوليمبية السودانية برئاسة المهندس احمد ابو القاسم، وذلك لبحث استضافة الابطال الاولمبيين السودانيين و المنتخبات السودانية لاقامة معسكرات رياضية في مصر حتي أولمبياد باريس ٢٠٢٤، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الجديدة.

وخلال اللقاء أثنى وزير الشباب والرياضة علي عمق العلاقات المصرية السودانية مؤكدا استعداده التام وجاهزيته لاستقبال معسكرات المنتخبات والأندية السودانية، داعياً لتفعيل البرتوكولات الرياضية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة السودانية.

من جانبه وجه رئيس اللجنة الاوليمبية السودانية الشكر للدكتور اشرف صبحي مؤكدا ان هناك تعاون مستمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية مع نظيرتها السودانية.