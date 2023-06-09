4 قرارات مهمة لعمومية اتحاد المهن الطبية.. تعرف عليها

اتخذت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة) مجموعة من القرارات والتوصيات خلال انعقادها اليوم، حيث قررت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مع زيادة راتبه بنسبة ١٠ ٪.

وقررت الجمعية العمومية الموافقة على اعتماد الميزانيات منذ عام ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٩، كما أرجأت مناقشة واعتماد تعديلات قانون الدمغة الطبية لأقرب جمعية عمومية قادمة للمزيد من المناقشة بين أعضاء الاتحاد حول بنودها.

ورفضت الجمعية العمومية زيادة اشتراكات الأعضاء بالنقابات، علما أنه وفقا للقانون فإن ٧٠ ٪ من إجمالي اشتراكات الأعضاء بالنقابات تورد لصالح صندوق المعاشات والإعانات، مع التوصية بنشر التعديلات المطروحة بقانون الدمغة الطبية وكذلك لائحة الإعانات المعاشات على المواقع الإلكترونية للاتحاد.

كما أوصت عمومية الاتحاد بإلزام النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد بسداد اشتراكات النقابات المتأخرة.

وكان قد تم عرض تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد، وتقرير أمين الصندوق، و عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019، وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2019، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، ومناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات

وكان المجلس قرر فى اجتماعه الذى عقد يوم الثلاثاء الماضى إرجاء مناقشة بند " اعتماد لائحة المعاشات والإعانات" للمزيد من الدراسة والمناقشة حوله.

انعقدت الجمعية العمومية بحضور أكثر من ٣٥٠ عضو، ووفقا للقانون أعمال الجمعية وصحة انعقادها، أنه يكون اجتماع الجمعية صحيحا إذا حضره 300 عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة.