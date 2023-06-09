نقابة أطباء أسنان مصر تكرم الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات

كرَّمت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء أسنان مصر، الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات؛ لجهوده المخلصة وعطائه المستمر في سبيل النهوض والارتقاء برسالة أطباء الأسنان على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد علاء الدين، الأمين العام لنقابة أطباء أسنان مصر مدرس جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور أحمد مسعد، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لأطباء الأسنان، والدكتور يوسف حمزة، مقرر اللجنة الاجتماعية لنقابة أطباء أسنان مصر، والأستاذ أحمد زهران، المدير التنفيذي لنقابة أطباء أسنان مصر.

كما كرَّمت النقابة أيضا عددًا من القامات العلمية الكبيرة التي أسهمت في النهوض والارتقاء برسالة طبيب الأسنان داخل مصر وخارجها؛ حيث تم تكريم الدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور خالد صديق، عميد كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور أشرف عبد الفتاح، استاذ جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بأسيوط، والدكتور أيمن حجاب، أستاذ جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر حظيت بأكبر تكريم على مستوى الجامعات المصرية في مجال طب الأسنان؛ حيث بلغ عدد المكرمين من كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر خمسة أساتذة في مختلف تخصصات طب الأسنان.

نقابة أطباء أسنان مصر تكرم الدكتور محمد فكري خضر

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