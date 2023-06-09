نهائي دوري أبطال أوروبا.. تعيين 2 معلقين لمباراة السيتي والإنتر

ساعات قليلة تفصلنا عن صافرة انطلاق المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

ويحتضن ملعب استاد أتاتورك الأولمبي بالعاصمة التركية إسطنبول، غدًا السبت الموافق 10 يونيو 2023، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بقيادة تحكيمية من البولندي سيمون مارتشينياك.

يسعى السيتي لتحقيق الفوز على الإنتر؛ من أجل تحقيق الثلاثية التاريخية بعد فوزه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، كما تتطلع جماهير السماوي لحصد أول لقب للنادي الإنجليزي من كأس ذات الأذنين.

في المقابل، يأمل النيراتزوري للحصول على لقبه الرابع من البطولة، بعدما غاب عن منصات التتويج 13 عامًا منذ آخر لقب حصل عليه في نسخة عام 2010.

ونجح مانشستر سيتي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق ريال مدريد الإسباني، فيما عبر إنتر ميلان للنهائي بعدما تخطى جاره ميلان في الدور نصف نهائي.

معلقا مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، إلى كل من التونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولى، وإلى اليمني حسن العيدروس عبر القناة الصوتية الثانية.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين السيتي والإنتر

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، موعد نهائي دوري أبطال أوروبا، لتنطلق مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة غدًا السبت.

وتذاع المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تبث النهائي عبر قناتي bein sport premium 1 وbein sport premium 2.