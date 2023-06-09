تحديد موعد الإعلان عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

حددت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الشهيرة، موعد إعلان المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2023 وموعد إقامة حفل الـ«بالون دور».

وأعلن الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة، موعد إعلان المرشحين للفوز بجائزة الـ«بالون دور» لعام 2023.

وذكرت مجلة «فرانس فوتبول»، أنها ستعلن في شهر سبتمبر نحو 30 مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية للرجال، و20 مرشحة للكرة الذهبية سيدات، و10 مرشحين لجائزة ياشين (أفضل حارس مرمى)، و10 مرشحين جائزة كوبا التي تُمنح لأفضل لاعب شاب في العالم.

موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

وأوضحت المجلة الشهيرة أن موعد الإعلان عن المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2023، سيكون في السادس من شهر سبتمبر المقبل.

ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو المرشح الأوفر حظًا لحصد الجائزة، وذلك بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

ومن المتوقع، تواجد الهداف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي كمافس قوي على الجائزة، وذلك بعدما قدم موسمًا مميزًا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز أو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

وأعلنت مجلة «فرانس فوتبول»، موعد إقامة حفل جائزة الكرة الذهبية 2023، ليكون يوم 30 أكتوبر موعدًا للحفل، المقرر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي الجديد، آخر لاعب ظفر بجائزة الكرة الذهبية وذلك في العام الماضي.

ويعد ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، هو أكثر المتوجين بالجائزة بـ7 مرات يليه كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي بخمسة جوائز.