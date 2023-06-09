الكرملين: محادثات روسية بيلاروسية أرمينية مرتقبة في سوتشي

الجمعة 09/يونيو/2023 - 02:22 م

كشف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" عن محادثات مرتقبة اليوم /الجمعة/ بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في مدينة سوتشي الواقعة على ساحل البحر الأسود.

وأفاد بيسكوف ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن "الرئيس الروسي سيجري محادثات مع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، كما سيلتقي في لقاء منفصل برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مقر إقامته (بوتشاروف روشي) بمدينة سوتشي".

وأشار المسؤول الروسي إلى أنه من المقرر أن يلتقي بوتين أيضا مع رؤساء الوفود الأجنبية لرابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

من جهة أخرى، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اعتقال موظف سابق في شركة تابعة للمجمع الصناعي العسكري في منطقة "أومسك" بتهمة التجسس لصالح ألمانيا.

وتم إحباط عملية تجسس لصالح ألمانيا - وفقا لبيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - من قبل موظف سابق في إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في منطقة أومسك، وتم القبض عليه.

وأشار الجهاز إلى أن المواطن الروسي أجرى اتصالات مع ممثل عن ألمانيا لتزويده بمعلومات في المجال العسكري مقابل المساعدة في الحصول على الجنسية الألمانية.

وأوضح الفيدرالي الروسي أنه نتيجة لأنشطة البحث العملياتية، تم توثيق الأعمال الإجرامية للمدعى عليه بهدف جمع معلومات حول منشآت عسكرية مهمة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، والتي أصبحت معروفة له كجزء من أنشطته الرسمية، وتم فتح قضية جنائية في هذا الشأن بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا (الخيانة العظمى).