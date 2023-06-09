محمد البدري عن كلمة الرئيس ب "الكوميسا": مصر دائما صوت أفريقيا فى المحافل الدولية

قال النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بالقمة ال ٢٢ للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "كوميسا"، عكست حرص مصر على تعميق الأواصر والروابط بين شعوب القارة من خلال تفعيل المبادرات تستهدف تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي الإقليمي بين دول تجمع الكوميسا.

وأضاف "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن دور مصر في تفعيل مبادىء اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، ساهم فى زيادة صادرات دول"الكوميسا" والعمل على إتاحة الفرصة لهم بالتوسع في حجم الإنتاج واستغلال كافة الموارد، بالإضافة إلي ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى "4.3" مليار دولار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن مصر دائما كانت صوت القارة الأفريقية فى مختلف المحافل الدولية، وحملت على عاتقها حل مشاكلهم وتحدياتهم، بما يسهم فى تحقيق الرفاهية لشعوبها والتي هي أبسط حقوقهم الإنسانية، بالإضافة إلي حرصها على إنهاء اي صراعات فى المنطقة من شأنها تهديد الأمن والسلم الافريقي.

ونوه إلي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي سلط الضوء فيها على الجهود التي بذلتها مصر خلال توليها قيادة تجمع الكوميسا، خاصة في قطاع البنية التحتية، والذي أكد تحديد الرؤية المصرية للأولويات الحتمية التي تساهم في رفع معدلات الإنتاج من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء.