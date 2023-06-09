الإحصاء يرصد إيرادات السياحة خلال 10 سنوات

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات من ايرادات السياحة في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغت قيمة إيرادات السياحة 63.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 5.1 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 7.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.

• 3.8 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.

• 4.4 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

• 9.8 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%.

• 12.6 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%.

• 9.9 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%.

• 4.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%.

• 10.7 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.



واشار الجهاز الي انه سجل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 9.5 مليون سائح عام 2013.

• 9.9 مليون سائح عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

• 9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%.

• 5.4 مليون سائح عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 42.1%.

• 8.3 مليون سائح عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6%.

• 11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.

• 13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8%.

• 3.7 مليون سائح عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.7%.

• 8 مليون سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5%.

• 11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%.

واوضح الجهاز انه بلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين الوافدين إلى مصر 917 مليون ليلة سياحية خلال الـ 10 سنوات الماضية:

• 94.4 مليون ليلة سياحية عام 2013.

• 97.3 مليون ليلة سياحية عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 3%.

• 84.1 مليون ليلة سياحية عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 13.4%.

• 32.7 مليون ليلة سياحية عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 61.1%.

• 83.8 مليون ليلة سياحية عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 156.1%.

• 121.5 مليون ليلة سياحية عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 45%.

• 135.4 مليون ليلة سياحية عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11.4%.

• 43 مليون ليلة سياحية عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 68.3%.

• 93.8 مليون ليلة سياحية عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 118.3%.

• 131 مليون ليلة سياحية عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 39.7%.