ضبط مخابز مخالفة فى حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية فجر اليوم الجمعة جملة تموينية مكبرة على عدد من المخابز بنطاق مركز ومدينة ميت غمر.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين وتعليمات السيد دايرة المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية باستمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية.

وقاد الحملة محمد زغلول مدير الرقابة التموينية ويرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت عن ضبط ٢ محضر تصرف في إجمالى ٤١ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام.

كما تم ضبط ٩ محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من ١٠: ١٨ جرام و١٤ محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما جرى ضبط ٢ محضر عدم نظافة أدوات العجين و٢ محضر عدم وجود ميزان معتمد و٢ محضر عدم وجود قائمة بيانات و٢ محضر عدم وجود سجل تفتيش وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسوف تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها فى مواجهة المخالفين.

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