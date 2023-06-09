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الجمعة 09 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انهيار جزئي لعقار بلا سكان في حي المناخ ببورسعيد

صورة أرشيفية لانهيار
صورة أرشيفية لانهيار عقار
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انهار جزء من عقار في نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، دون وجود أي إصابات نظرا لعدم تواجد سكان بداخله لحظة انهياره.

تلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا يفيد حدوث انهيار جزئي بالعقار السكني الخالي من السكان والكائن بتقاطع شارعي كسرى وأسوان، فانتقل فريق من الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، وتبين لهم أن العقار خالي من السكان لحظة الانهيار، وحدوث تساقط أجزاء من الطابق الثاني على الطابق الأول.

وكُلف فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق. 

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