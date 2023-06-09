مدينة الخارجة بـ«الوادي» تمنع مكبرات الصوت وأفراح الشوارع خلال امتحانات الثانوية العامة

قرر المهندس جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في قاعات الأفراح، حظر إقامة أي مناسبات بالشارع العام وفي الأحياء، حرصًا على مصلحة أبنائنا طلاب الثانوية العامة، وذلك لحين انتهاء فترة الامتحانات لجميع المراحل التعليمية بمدينة الخارجة.

وأكد «جهاد»، حظر إقامة أي مناسبات بالشارع العام وفي الأحياء، حرصًا على مصلحة طلاب الثانوية العامة، في سابقة يراها أولياء الأمور هي الأروع.

ويستعد قطاع تعليم الوادي الجديد، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة؛ وسط إجراءات مكثفة لتوفير سبل الراحة للطلاب بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وباقي الأجهزة التنفيذية، وسط حملات أمنية لتأمين دخول وخروج الممتحنين.

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، أن مديرية التربية والتعليم، انتهت من تجهيز 11 لجنة على مستوى المحافظة لاستقبال 1998 طالبًا وطالبة، لأداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه تم التوجيه والمتابعة لتوفير كافة وسائل الراحة داخل اللجان.

وأشار «سيد»، إلى أن طلبة وطالبات المحافظة مقسمين علي النحو التالي حيث تضم إدارة الخارجة التعليمية 943 طالبًا وطالبة، فيما تضم إدارة الداخلة 673 طالبًا، أما إدارة باريس فتضم 107، وإدارة بلاط بها 74، أما إدارة الفرافرة التعليمية فتضم 201 طالب وطالبة.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى تجهيز استراحات استقبال الزملاء من المراقبين والمراقبين الأوائل ورؤساء اللجان وكل القائمين على امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالوادي الجديد، بكل سبل الراحة، مؤكدًا مراجعة جاهزية كل المدارس من حيث الأثاث والإنارة وتوافر المياه والنظافة.