«البارالمبية الدولية» تضع مصر ضمن سلسلة تطوير المؤسسات الرياضية في العالم

عقدت السيدة ايفانا ديسكوراتيف مسؤولة التطوير والتنمية باللجنة البارالمبية الدولية عدة اجتماعات مع مسؤولي اللجنة البارالمبية المصرية وعدد من اللاعبين والمديرين الفنيين للمنتخبات المختلفة بعد أن وقع الاختيار على اللجنة المصرية لتدخل ضمن برنامج البارالمبية الدولية لدعم وتطوير رياضات ذوي الإعاقة على مستوى العالم.



حيث اجتمعت مع الجهاز الإداري والأجهزة الفنية وممثلي اللاعبين والذي حضره كلًا: من محمد عيسى واللاعب عبدالرحمن شبيب من العاب القوي شريف عثمان وشعبان يحيى الدسوقي ومحمد عزت وعماد بهجت من رفع الأثقال. عماد مدبولي وآية الله أيمن من السباحة واستمعت إلى رؤيتهم فى اختيار اللاعبين للمنتخبات المختلفة وتوسيع قاعدة الناشئين في مصر وعرض مشاكلهم واحتياجاتهم للإعداد لدورة باريس 2024 وسألت عن استراتيجية اللجنة فى الحصول على عدد الميداليات المتوقع حصول ابطالنا عليها والذي أكدوا أنها ما يقرب من 15 ميدالية بارالمبية.

كما عقدت عدة اجتماعات أخرى مع الموظفين داخل اللجنة لتتعرف على طريقة تعاملهم مع أسرة الألعاب البارالمبية وكذلك الجهات الحكومية والأهلية والرعاة .



بالإضافة إلى طريقة الرسائل ونظام التحول الرقمى وبرنامج الدعم الفني وتوجيه العمل الإداري وتنظيم اللوائح الخاصة بالبطولات وإعداد الفرق القومية بالاضافة الى الدعم المادي الذي يساعد على رفع كفاءات الأداء.

فيما أكدت الدكتورة هويدا مندي المدير التنفيذي على أن اللجنة تتعامل إلكترونيا فى مجالات العمل سواء داخل اللجنة أو للجهات الخارجية حكومية وغير حكومية واستمعت إلى خطة اللجنة في إنشاء أول متحف بارالمبي فى الشرق الأوسط والذى يحكى عن تطور الألعاب البارالمبية فى مصر منذ عام 1972 وحتى الآن إنشاء أول مكتبة بارالمبية لخدمة الباحثين فى مختلف المجالات والاستعداد لتنظيم 6 بطولات عالمية على أرض مصر خلال الفترة القادمة إنشاء أول شركة استثمار رياضي خاص بالأسرة البارالمبية لتكون هى أحد مصادر الدخل المادي لهم .

فيما أكد الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس الإدارة على أن اللجنة المصرية وضعت استراتيجية تطوير تشمل مختلف المجالات والألعاب ومنها إنشاء أول أكاديمية بارالمبية فى المنطقة العربية وتهتم بمنح ودورات تدريبية وتثقيفية وتدريبية لكل المهتمين بالمجال البارالمبي كذلك إنشاء مراكز لتدريب السباحة فى مختلف المحافظات لتوسيع القاعدة ونشر اللعبة وهى المرحلة الأولى لإنشاء عدد من المراكز التدريبية فى مختلف الألعاب الرياضية على مستوى الجمهورية .

وفى نهاية الجولة عبرت ديسكوراتيف عن سعادتها بالتطور السريع الذي تشهده اللجنة المصرية وأنها سمعت عن مصر كثيرا ولكنها شاهدت ما هو افضل بكثير فى أول زيارة لها لدولة كبرى بحجم مصر بالمنطقة العربية والإفريقية .

وأكدت على أن مصر من الدول القلائل التي تهتم بذوي الإعاقة وهو ما يعكس سياسة الدولة برئاسة قائدها عبد الفتاح السيسى الذى يولى اهتماما خاصا لذوى الاعاقة وتخصيص أماكن لهم فى كل المناسبات الرسمية .

وهو ما يؤكد على مكانة مصر وقدرتها فى تنمية وتطوير قدرات ذوى الهمم والإعاقة .وتستحق أن تكون من أوائل الدول التي يتم تطبيق النظام الجديد للجنة البارالمبية الدولية على مستوى العالم .