يوم حافل بالأنشطة بمراكز شباب سمالوط

شهد اليوم الخميس تنفيذ مراكز شباب سمالوط العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة على مدار اليوم ، حيث قام مركز شباب بنى غنى بتنفيذ ندوة بإطار النشاط الدينى تحت عنوان ( صاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ) تناولت الندوة تعريف معنى الصحابي ، كما القت الضوء علي بعض المواقف وجزء من سيرة الصحابة الكرام ، شارك في الندوة 20 عضوا من طلائع المركز



وفى إطار تشجيع النشء قام مركز شباب مدينة سمالوط ومركز شباب داقوف ، كل بمركزه ، بتكريم المتميزين من الطلائع والنشء ، بعمل احتفال لهم وتقديم الهدايا الرمزية وشهادات التقدير لكل متميز من الزهرات والنشء والطلائع، شارك في احتفال داقوف 50 من الحضور وتم تقديم الجوائز وتكريم 10 من المتميزين ، وشارك في احتفال مركز شباب مدينة سمالوط 25 من الطلائع والزهرات

كما نفذ مسئولو بمركز شباب مدينة سمالوط بحضور مدير الإدارة مهرجانا لختام الانشطة لذوى القدرات والهمم لتكريمهم وتقديم الهدايا الرمزية لهم

وقام مدير الإدارة ومسئولي المركز بتقديم الهدايا والجوائز بجو احتفالي اسعد ذوى القدرات والهمم

فى سياق آخر ، نفذ مركز شباب مدينة سمالوط دورة تنس طاولة بمشاركة 20 من طلائع المركز ، وقام مركز شباب الفرنساوى بتنفيذ ندوة ثقافية عن التنشئة الوطنية للطلائع والتنمية السياسية للشباب بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالمنيا

يأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب وإشراف مباشر من محمد شوقي أبو خضير - مدير إدارة شباب سمالوط

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