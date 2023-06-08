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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يطمئن على بعثة النادي الأهلي في المغرب

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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تواصل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة هاتفيا مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للاطمئنان على استقرار أوضاع فريق النادي الأهلي في المغرب والذي سافر صباح اليوم لخوض مباراته مع فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته العاشرة مساء الأحد المقبل.

كما تواصل وزير الشباب والرياضة، هاتفيا مع السفير المصري بالمغرب ياسر عثمان للاطمئنان على بعثة النادى الأهلى، فى إطار متابعته استعدادات الفرق المصرية المشاركة فى مختلف المنافسات القارية. 
كما تابع كافة التجهيزات المتعلقة باستضافة وإقامة فريق النادى الأهلى في المغرب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته لفريق النادي الأهلي وتحقيق الفوز فى مبارياته تأكيداً على ريادة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الأفريقية.

ولفت إلى متابعته الدورية مع جميع الفرق التي تمثل مصر بالخارج، وتحفيزهم لتسجيل إنجازات جديدة لسجل الرياضة وإسعاد جماهير كرة القدم المصرية.

وزير الرياضة المغرب اشرف صبحي النادي الاهلي احمد محمدي