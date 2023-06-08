مدير تعليم القاهرة يشارك باجتماع "التحول الرقمي والذكاء الصناعي"

شارك أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس،فى الإجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع مديرى المديريات في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارت التعليمية،وموجهى عموم المواد الدراسية والأنشطة، ومديري العموم بالإدارات التعليمية ولفيف من القيادات.

ناقش الإجتماع الرؤية المستقبلية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي .

وأشار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أنه من خلال التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي تستطيع الوزارة معالجة التحديات التى تواجه التعليم، باستخدام آليات تقنية حديثة فى تقديم الخدمات.



وتم الإتفاق على إطلاق مسابقات "المبرمج الصغير" للمرحلة الابتدائية ، و"المبتكر الصغير" لجميع المراحل التعليمية ، و"المعلم التقني" للوصول بأداء الطلاب للحد الأقصى .

كما تم استعراض التجارب العالمية الرائدة في تدريس الذكاء الاصطناعي في مراحل مبكرة من التعليم.