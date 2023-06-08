طلائع الجيش يفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في الدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش فوزًا مثيرًا على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف، خلال أحداث المباراة التي جمعتهما علي ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد سمير هدف طلائع الجيش الأول بالدقيقة 50 من عمر المباراة في شباك الإسماعيلي.

وجاء الهدف بعد تبادل كرة رائع مع كريم طارق الذي مرر الكرة ببراعة لسمير لينفرد بالمرمى ويسدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وتعرض عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش لحالة طرد بالدقيقة 32 من أحداث المباراة التي تجمع فريقه بنظيره الإسماعيلي.

وجاء الطرد بعد اعتراض قوي من عبد الحميد بسيوني على محمود البناء حكم المباراة بعد احتسابه خطأ على لاعب الطلائع بعد عرقلة مهاجم الإسماعيلي.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الطلائع إلى النقطة 32 في المركز الرابع عشر فى جدول الدورى، بينما يتوقف رصيد الدراويش عند النقطة رقم 33 في المركز الثالث عشر.