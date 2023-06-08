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الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي غير مستقر وآسيا خارج الحسابات التضخمية

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي
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وصف  إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي،  الاقتصاد العالمي بأنه في وضع غير مستقر، باستثناء شرق وجنوب آسيا.

قال في تصريحات صادرة عنه، إن الطريق للقضاء علي معدلات الفقر والبطالة واعادة بناء القدرات البشرية يعد طويلا.

وتوقع نمو معدلات التجارة خلال العام الجاري بأقل  من 33% من وتيرتها في السنوات نظرا لجائحة كورونا وما تلاها من احداث الحرب الروسية الأوكرانية.

واضاف، أن الفترات الراهنة تشهد زيادة في معدلات سعر الفائدة والموجات التضخمية المرتفعة والتي حالت دون  قدرات المواطنين في بلاد الدخل المنخفضة في تلبية الاحتياجات الاساسية.

وقال: وبالتالي إن الاحتياجات التمويلية التي تبذلها المؤسسات التنموية لتحقيق التنمية المستدامة تفوق وبمراحل أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلًا.

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