ضبط المتهم بواقعة إلقاء حمير نافقة بدائري الفيوم

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره من تعليق مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا وجود بعض الدواب النافقة مُلقاه بالطريق الدائرى بالفيوم.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بقيام ثلاث أشخاص بإلقاء دواب نافقة (حمير) بالطريق الدائرى بدائرة مركز شرطة الفيوم.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق - نجله لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) أمكن ضبط أحدهما والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته أقر بأنه قائد السيارة المشار إليها، وأنه يقوم بالإشتراك مع نجله بتجميع الدواب (الحمير النافقة)، وتوريدها لسيرك بمحافظة المنوفية وبتاريخ الواقعة وأثناء سيرهما بالسيارة تعطلت منهما مما اضطرهم إلى تفريغ حمولة السيارة من الدواب وإنصرفوا لتصليح العطل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.