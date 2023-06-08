وزير النقل يُقبّل رأس أعضاء هيئة مكتب المهندسين المستقيلين.. ويشكرهم على موقفهم النبيل

شكر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين الذين تقدموا باستقالتهم على موقفهم النبيل لإعلاء مصلحة الوطن والنقابة.



وأصر المهندس كامل الوزير وزير النقل، على تقبيل رأس أعضاء مجلس نقابة المهندسين الذين أعلنوا استقالتهم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس، على خلفية أزمة الجمعية العمومية الأخيرة للمهندسين، والذي انتهت فعالياته منذ قليل.



وقد أعلن وكيل أول نقابة المهندسين م. حسام الدين رزق، استقالة جميع أعضاء هيئة المكتب، مؤكدا أن ذلك جاء لإفساح الطريق لاختيار زملاء آخرون ليشغلوا مناصب هيئة المكتب.

وهم 6 أعضاء، الأمين العام يسري الديب، الأمين العام مساعد أحمد صبري، أمين الصندوق، محمد ناصر، أمين الصندوق المساعد معتز بركات، وكيل أول النقابة حسام رزق،وكيل النقابة إيهاب خضر.

