شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في الدوري

سيطر التعادل السلبي علي المباراة بين فريق الإسماعيلي أمام نظيرة طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الإسماعيلي المباراة محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بينما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

يسعى الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل إلى تحقيق الفوز من أجل العودة إلى سكة الانتصارات خاصة بعدما تعادل الفريق في آخر لقاء أمام المقاولون العرب بالدوري وقبل الخروج من كأس مصر على يد النجوم.

على الجانب الآخر يأمل طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني في مواصلة صحوته خاصة بعد الفوز على سموحة في أول اختبار له مع الفريق العسكري لذلك يرغب في الخروج من اللقاء وفي جعبته الثلاث نقاط التي تمنحه دفعة للأمام للابتعاد عن منطقة الهبوط.

يدير اللقاء تحكيميًا، محمود البنا كحكم ساحة ويعاونه كلًا من عماد العقاد وإسلام أبو العطا، وعمرو عايد حكمًا رابعًا، وطارق مجدي حكمًا للفيديو ويعاونه مبروك نبيل.