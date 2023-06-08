العثور على جثة شاب بمقابر البارودية في الفيوم

عثر زوار مقابر منطقة البارودية بمدينة الفيوم على جثة شاب في أحد الممرات بين المقابر، وعلى أثرها أبلغ أهالي المنطقة الشرطة التي انتقلت على الفور لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأنتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى تحديد هوية المتوفي، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغًا لشرطة النجدة، بعثور زوار مقابر البارودية على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقى في أحد الممرات بين المقابر.

وإنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ العثور على جثة شاب يدعى عوض ثابت سالم، 33 سنة، متوفيًا وملقى في أحد الممرات بين مقابر البارودية بدائرة القسم.

وجرى إستدعاء سيارة إسعاف إلى مكان العثور على الجثة، حيث تم نقل جثمان الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة وتحديد وقتها.

ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة أول الفيوم، من جهودهم لكشف غموض الواقعة، وتحديد وجود شبهة جنائية في وفاة الشاب من عدمه، وسرعة التوصل لهوية المتهمين في حال وجود شبهة جنائية في الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.