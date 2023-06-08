بحضور وزيري الري والنقل والمواصلات.. مجلس نقابة المهندسين يعلن استقالته

أعلن المهندس إيهاب خضر وكيل نقابة المهندسين، والمهندس حسام رزق وكيل ثاني، استقالتهم من عضوية مجلس النقابة، في حين استقال كل من اللواء يسري الديب، الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي، والمهندس معتز بركات أمين الصندوق المساعد، من هيئة مكتب النقابة.

وقد عقد نقابة المهندسين، مؤتمرا صحفيا، بحضور عدد من الوزراء على رأسهم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، لتهدئة الأمور في النقابة.

ومن المتوقع أن يتقدم أعضاء مجلس النقابة استقالتهم، بعد تصريح المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، الذي أكد من خلالها أنه لن يتنازل عن أى بلاغات تقدم بها فجر يوم الثلاثاء ٣٠ مايو، وتم التحقيق بشأنها في النيابة يومي ١ و٥ يونيو الجاري.

وفي وقت سابق، شهدت نقابة المهندسين انعقاد جمعية عمومية غير عادية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك للتصويت على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، وقد جاء ذلك بعد تقدم 1960 عضوا من أعضاء نقابة المهندسين بطلب لسحب الثقة من النقيب لمجلس النقابة.