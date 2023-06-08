بالفيديو.. أحمد فهمى يشارك جمهوره البرومو الرسمى لفيلم "مستر إكس"

نشر الفنان أحمد فهمى عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، فيديو دعائى لفيلمه "مستر إكس"، الذى سيتم عرضه خلال موسم عيد الأضحى.

https://www.instagram.com/reel/CtO6Ns0AAhQ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهر من خلال البرومو بشخصية تدعو إلى طلاق الزوجين وعدم عودة الرجال للزواج مرة أخرى، ويقدم النصائح للرجال بشكل كوميدى من خلال أحداث العمل.

أبرز الظهور للرياضيين "بيج رامى"، واللاعب مجدى عبد الغنى، والإعلامى الرياضى إبراهيم فايق، واللاعب جمال حمزه، والفنان أحمد سعد بأغنية "إختياراتى"، والفنان عمرو يوسف كضيف شرف.

الفيلم بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أوس أوس، محمود حافظ، تأليف وإخراج أحمد عبد الوهاب.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى الدرامية مسلسل "سره الباتع" المشارك فى السباق الرمضانى المنقضى، بطولة أحمد فهمى، أحمد صلاح السعدنى، ريم مصطفى، حنان مطاوع، خالد الصاوى، حسين فهمى، احمد عبد العزيز، والإخراج خالد يوسف.