بسبب خطأ في GPS.. القبض على مهرب ممنوعات أمريكي

أدى خطأ في نظام التموضع العالمي GPS إلى وصول سائقٍ أمريكي بطريق الخطأ إلى الحدود الكندية، حيث تم القبض عليه بعد العثور على 181 كغم من القنب وأكثر من 600 ألف دولار نقدًا داخل سيارته، وفقًا لصحيفة The Independent البريطانية.

وانتهى المطاف بأندرو توبينبيرغ صاحب الـ60 عامًا عند معبر جسر قوس قزح المؤدي إلى كندا في شلالات نياجرا بطريق الخطأ، وفقًا لشرطة الخيالة الكندية الملكية.

ويقول المسؤولون إنه كان يتبع تعليمات نظام الملاحة الذي كان مُبرمجًا على عنوان خطأ، واضطر إلى أن يخضع لفحصٍ ثانوي لأنه لم يكن يحمل جواز سفره معه، وعند ذلك عثر الضباط على المخدرات والنقود.

وتم تعبئة المخدرات بتفريغ الهواء وتقسيمها على عدة صناديق، في حين كانت النقود مكدسة في رزمٍ ومخفية داخل خزنة وحقيبة سفر عادية وأخرى متينة.

وذكرت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيانٍ لها أن نمط التعبئة الذي تم العثور عليه يتوافق مع أنماط تجار المخدرات أو مُبيِّضي الأموال.

وتم القبض على توبينبيرغ من ولاية كاليفورنيا واتُّهم بسلسلةٍ من جرائم المخدرات، مثل حيازة وتوريد القنب، وكذلك تهمة حيازة مبلغٍ يزيد عن 5000 دولار، ويُعتقد أن جزءًا أو كل المبلغ يأتي من عائدات الجريمة.

وقد ظهر المتهم في محكمة في أونتاريو في بداية هذا الشهر، وأمرت المحكمة بحبسه احتياطيًا، ولم يتم تحديد تاريخٍ لمثل هذا الظهور في المحكمة مرةً أخرى.

وأعرب جيف والترز من وكالة خدمات الحدود الكندية عن فخره الشديد باليقظة التي أظهرها ضباطهم، مؤكدًا أن عملهم الشاق يساعد في ضمان سلامة حدود البلاد.