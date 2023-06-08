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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق نشب داخل مدرسة ثانوية بطوخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت أجهزة الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق نشب في مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر الثانوية للبنين بمدينة طوخ، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حريق في أحد الغرف بمدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بدائرة المركز.

انتقلت قوات الإطفاء في مدينة طوخ، وجرى السيطرة على النيران وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب في غرفة بها تشوينات مقاعد وكتب بالطابق الثاني بالمدرسة وأن سبب الحريق هو ماس كهربائي بمروحة السقف بالحجرة، وأتت النيران على المقاعد وكمية من الدفاتر والكتب ولم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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