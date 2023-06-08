محافظ شمال سيناء يشيد بدور الغرفة التجارية في توفير السلع للمواطنين

أشاد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بدور الغرفة التجارية في توفير السلع الأساسية والمأكل والمشرب خلال الظروف التي مرت بها المحافظة.

وقال المحافظ خلال افتتاح تطوير مبني الغرفة التجارية في العريش بحضور عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، عضو مجلس النواب، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والعاملين بها والتجار والقيادات الشعبية، فضلًا عن رحمي بكير عضو مجلس النواب، إن الغرفة كان لها دور كبير في محاربة الإرهاب من خلال توفير متطلبات المواطنين خلال العملية الشاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى التعاون بين المحافظة والتموين والغرفة التجارية لحصول المواطن علي الاحتياجات الأساسية بالأسعار المناسبة، إذ أن الغرفة تساهم في ضبط الأسواق في محافظة شمال سيناء.

من جانبه قال عزيز مطر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن مبنى الغرفة يضم طابقين على مساحة ٣٢٠ متر مربع، وتضم قاعة استقبال، ٤ مكاتب إدارية، قاعتين للاجتماعات، غرفتين للأرشيف.

أضاف مطر أنه تم تطوير الغرفة بمبلغ ١.٢ مليون جنيه بالجهود الذاتية، وتزويدها بأحدث وسائل التكنولوجيا والاثاث، فضلًا عن ميكنة الخدمات التي تقدمها للتجار لتوفير الوقت والجهد.

ووجه مطر الشكر لمحافظ شمال سيناء علي دعمه للتجار، لافتًا إلي أن الغرفة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة بعد المشروعات التنموية الكبرى التي يجري تنفيذها علي أرض المحافظة وعلي رأسها تطوير ميناء العريش البحري.

من جانبه طالب رحمي بكير، عضو مجلس النواب، بتسهيل إجراءات استخراج السجل التجاري، وانشاء صندوق لرعاية التجار، وتخصيص قطعة أرض لأقامه مبني مستقل خاص بالغرفة التجارية، مطالبًا التجار بالعمل علي خفض الأسعار مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين.