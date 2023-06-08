ضبط المتهمين بسرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الامنية بقطاع الأمن العام اليوم الخميس، من ضبط شخصين بالدقهلية لقيامهما بإرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية "بأسلوب المغافلة".

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (مالك مطعم، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المنزلة) تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية "بأسلوب المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 6 قائع سرقة أخرى بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، كما أرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

