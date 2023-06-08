وزير الزراعة: فتح أسواق الفلبين وأوزبكستان أمام صادرات مصر من الموالح والبصل

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق الفلبين واوزبكستان أمام صادرات مصر من الموالح والبصل لأول مره وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري حيث أفاد التقرير أنه تم الانتهاء من اجراءات فتح سوق الفلبين امام صادرات الموالح المصرية ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالفلبين وفقا للقوانين الخاصة بهم ويمكن البدء في تصدير الموالح إعتبارا من يوم ١٥ يونيو.

جدير بالذكر ان المفاوضات الفنيه الخاصه بهذا الملف قد بدأت بين الحجر الزراعي المصري ونظيره الفلبيني منذ ٢٠١٩ وانتهت بزياره فنيه من الجانب الفلبيني لتقييم المنظومه التصديريه المصريه والتي اوصت نتائجها بالموافقه علي السير في إجراءات فتح السوق الفلبيني امام الموالح المصريه.

كما أفاد التقرير أيضا بأنه تم الانتهاء من إجراءات فتح سوق أوزبكستان امام صادرات البصل المصري لأول مرة.



تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة وطلبا متزايدا من معظم الأسواق العالمية نظرا لجودتها وخاصة اسواق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وذلك بعد تطوير منظومة الحجر الزراعي وتطبيق أقصى معايير الجودة والصحة النباتية وفتح اكتر من ٨٠ سوق تصديري جديد امام الصادرات الزراعية المصرية.