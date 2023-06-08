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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قائد مجموعة فاجنر الروسية يكذب أوكرانيا: كييف بدأت الهجوم المضاد

فاجنر
فاجنر
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أكد قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، اليوم الخميس، أن المعارك على الجبهة تؤكد أن أوكرانيا بدأت الهجوم المضاد.

ومن ناحية أخرى، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، بأن أوكرانيا "مستعدة جيدا" لشن الهجوم المضاد، لكن من السابق لأوانه الحديث عن نتائج العملية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال ميلي في مقابلة مع قناة "سي إن إن": "أعتقد أن الأوكرانيين مستعدون جيدا. كما تعلمون، تساعد الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى في أوروبا وفي الواقع في جميع أنحاء العالم الأوكرانيين في التدريب والذخيرة والمشورة والاستخبارات وما إلى ذلك".

وأضاف أنه "من السابق لأوانه تحديد نتيجة" الهجوم الواسع النطاق الذي أعلنته منذ فترة طويلة السلطات الأوكرانية والدول الغربية.

هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الولايات المتحدة مارك ميلي مجموعة فاجنر