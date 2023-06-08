وزير التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية في الأسبوع الـ42 لمركز سقارة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينفذ خلال الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ٤٢ بالخطة التدريبية لهذا العام ٥ دورات هيدورة تطوير مهارات وادارة منظومة المجالس والمؤتمرات، وتنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الادارة المحلية، وتنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، وتطوير مهارات وادارة منظومة لجان حماية الطفل وخط النجدة، والدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمراكز السيطرة بالمحافظات، ويستفيد من هذه الدورات ١٢٠ متدرب.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الاسبوع المقبل يشهد انطلاق دورة جديدة تنفذ لأول مرة وهي دوره تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الادارة المحلية ( التحول الرقمي والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والجيومكانية والوحدات المستحدثة من الوزارة ومن التنظيم والادارة بالمحافظات) ، ويستفيد منها ٢٨ متدرباً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، لافتا الى المحتوى التدريبى للدورة يركز على تطوير الإدارة المحلية و برامجها الجديدة، ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في المحليات، و فلسفة المتغيرات المكانية، والوحدات المستحدثة بالمحافظات منها وحدات السكان والتنظيم والإدارة والتحول الرقمى والمراكز التكنولوجية.

وقال اللواء هشام آمنة أن الأسبوع الـ٤٢ من مركز سقارة يتضمن تنظيم الدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيراً إلى أن إجمالى المستفيدين من الدورة 28 متدرباً، ويشرف على تنفيذ الدورة، إدارة الأزمات بالوزارة بالتعاون مع وزاره الدفاع، و تهدف الدورة الي تعظيم الاستفادة من التحول الرقمى لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التى توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز، بالاضافة إلى إجراءات التأمين، وتكامل تطبيقات الشبكة الوطنية، والبنية التحتية للمركز الشبكة الداخلية، والتعريف بمنظومة التحكم فى الشاشات، ومفاهيم الطوارى باللغة الإنجليزية، وموزع المهام اللاسلكى المطور، ومنظومة المؤتمرات المرئية.

ولفت وزير التنمية المحلية المحلية، إلى أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة والتي ينفذها مركز سقارة الأسبوع المقبل هي احدى ثمرات التعاون بين الوزارة مع برنامج الاتحاد الأوروبي، ويستفيد منها ٢٨ متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، مشيرا إلى أن الدورة ستركز علي التعريف بالقيادة والعنصر البشري، وانماط الإدارة، وأساليب التفاوض، وكيفية إدارة الوقت ومهارات العمل الجماعي، وإدارة النازعات الإدارية، والقدرة على التحفيز، كما ستتضمن الدورة ورش عمل تطبيقية حول الموضوعات التي تم دراستها فضلا عن صناعة خطة عملية للتغيير.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى انه في ضوء إهتمام الوزارة بحقوق الإنسان والمرأة المصرية وتمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصادياً مما يعود بالنفع على الأطفال وحمايتهم، ينفذ في أسبوعه الـ٤٢ دورة تطوير مهارات وادارة منظومة لجان حماية الطفل وخط النجدة والتي يشارك في تنفيذها المجلس القومي للطفولة والأمومة ويستفيد منها ٢٨ متدرب، و تتناول التعريف لأهداف لجان حماية الطفل بالمحافظات ودورهاو أهدافها وحالات الأطفال المعرضين للخطر والعمل علي إزالة الخطر عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.