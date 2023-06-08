11 يونيو.. النقض تنظر طعون المتهمين باستعراض القوة بالبحيرة

تنظر محكمة النقض بجلسة 11 يونيو المقبل أولي جلسات نظر الطعون المقدمة من متهمين أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما أسند اليهم من إتهام استعراض القوة ضد مواطنين .





وكشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة مركز الرحمانية محافظة البحيرة استعرضوا القوة و استخدموا العنف قبل المجنى عليهم بأن حضروا الي مسكنهم شاهرين ادوات زجاجات حارقة وعصي قاصدين ترويعهم وتخويفهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس اهليتهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم وقد وقعت منهم بناء علي تلك الجرائم الآتية .





وضعوا النار عمدا فى محال مسكونة وهى منازل المجنى عليهم بأن رشقوها بزجاجات حارقه مولوتوف مضرمين بها النيران مما نجم عنه نشول الحريق على النحو المبين بالتحقيقات .



كما تلفوا عمدا المنقولات المبينه وصفا دراجتين ناريتين (موتوسيكل ، توك توك ، و عربه كارو ( المملوكين للمجنى عليهما بان جعلوهم غير صالحين الاستخدام مما ترتب عنه ضررا ماليا تزيد قيمته عن خمسين جنيها ، كما حازوا وأحرزوا ادوات عصى ، زجاجات حارقه ، مولوتوف) مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون ان يوجد لحملها او احرازها أو حيازتها مسوغ قانونی مبرر من الضرورة المهنيه او الحرفيه وبصدور حكم محكمة الجنايات تقدم دفاع المتهمين المحاميه بالنقض هويدا مصطفى على هذا الحكم ليتحدد جلسة لنظر الطعون .