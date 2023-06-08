الأهلي يختتم استعدادته بالقاهرة قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى المغرب مساء اليوم استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي في العاشرة مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس في الدار البيضاء بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعسي السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لوضع خطة اللقاء وتحفيظ لاعب الفريق الواجبات قبل المواجهة المصيرية الحاسمة أمام الوداد.

وأصبحت صفوف الفريق مكتملة بعد تعافى جميع المصابين والمشاركة في التدريبات على رأسهم محمد الشناوي حارس وقائد الفريق وعلى لطفي الحارس الثاني.

