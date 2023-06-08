10 نصائح للحصول علي بشرة نقية خلال التقلبات الجوية.. بينها تقشير الوجه

يعد الحفاظ على بشرة نقية من أكثر ما تبحث عنه المرأة للحفاظ على جمالها وخاصة خلال التقلبات الجوية لذا نقدم إليكن بعض نصائح للحفاظ على البشرة نضرة ونقية.

كيف أحصل على بشرة نقية؟

بشكل عام، للحصول على أفضل النتائج في أي شيء، علينا دومًا أن نولي عناية خاصة للبشرة نقية ويحتم علينا البدء من أعماق البشرة، وليس تغطيتها بالمنتجات فحسب.

10 نصائح لبشرة نقية:

• 1. غسل الوجه مرتين في اليوم.

• 2. استخدام غسول وجه مناسب.

• 3. استخدام الكريم المناسب لمكافحة حب الشباب.

• 4. استخدام مرطب للبشرة.

• 5. تقشير الوجه.

• 6. الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.

• 7. عدم لمس البثور.

• 8. ممارسة الرياضة وتجنب التوتر.

• 9. التقليل من استهلاك السكر.

• 10. تجنب التدخين.



كيفية الحصول على بشرة نقية بطريقة طبيعية؟

هناك بعض العناصر المنزلية التي تساعدكم في الحصول على بشرة صحية ونقية. ولكن قبل تطبيق أي شيء على الوجه، يجب دوماً اختباره على منطقة صغيرة أولاً.

فليست كل المكونات مناسبة لجميع أنواع البشرة. لذلك، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجلد، فمن الأفضل أولا مراجعة خبير متخصص في البشرة. فيما يلي بعض العناصر المنزلية التي نوصي بها:

• 1 - زيت شجرة الشاي: "وجدت دراسة من مجلة الأمراض الجلدية والتناسلية أن المنتجات الموضعية التي تحتوي على 5٪ من زيت شجرة الشاي فعالة في علاج حب الشباب الخفيف إلى المتوسط" (

2 - مستخلص الشاي الأخضر: "أظهرت الدراسات أن تطبيق المنتجات التي تحتوي على 2٪ مستخلص الشاي الأخضر مرتين في اليوم يقلل من حب الشباب للمراهقين" (يونيو 2019 ، بقلم كاتي دوبير)

• 3 - الصبار: أظهرت دراسة على 60 شخصا يعانون من مشاكل في البشرة تحسناً بنسبة 50 % بعد استخدام الصبار ل8مدة أسابيع.

• 4 - العسل: يساعد العسل على تقشير الجلد، حيث أن استخدامه على البشرة يساعد في القضاء على خلايا الجلد الميتة.

• 5 - زيت جوز الهند: وجدت دراسة أن زيت جوز الهند يساعد بشكل كبير على ترطيب البشرة ويساهم في الحصول على بشرة صافية نقية.



• 6 - البابونج: أظهرت دراسة أن فعالية البابونج تتجاوز بنسبة 25٪ فعالية أي كريم عند استخدامه موضعياً. كما تبين أيضا أنه فعال في الحد من التهاب الجلد.