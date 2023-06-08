اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بشأن تفجير محطة كاخوفكا| بوتين يصف تدمير السد بجريمة حرب همجية.. أوكرانيا تتهم روسيا بتنفيذ «العمل الإرهابي».. وماكرون يدين تلك الهجوم ويتعهد بتحرك عاجل

بعد تدمير سد كاخوفكا الضخم في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا وتدفق المياه بكميات هائلة، مما أدى إلى فيضانات غمرت عددًا من البلدات الصغيرة على طول نهر دنيبر، وتتواصل عمليات الإجلاء المكثفة للسكان في جنوب أوكرانيا، وتستمر الإتهامات المتبادلة بين موسكو وكييف حول تفجير محطة كاخوفكا.

بوتين: انفجار سد كاخوفكا عمل همجي نفذتة أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، إن التفجير الذي قامت بة أوكرانيا لسد كاخوفكا أدى إلى كارثة بيئية واسعة النطاق، كما أضاف بوتين أن تلك التفجير عمل إرهابي همجي نفذته القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، تم تفجير خط أنابيب تولياتي-أوديسا لنقل الأمونيا، وايضًا اتهمت موسكو أوكرانيا بهذا التفجير مستنكرة "العمل الإرهابي" الذي أدى إلى إصابة عدد كبير من المدنيين.

عقب تدمير سد كاخوفكا.. أوكرانيا تتهم روسيا بتنفيد العمل الإرهابي

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتنفيذ التفجير الذي حدث في سد كاخوفكا ووصفت تلك التفجير بالعمل الإرهابي، كما وصف العمدة الذي عينته روسيا لمدينة نوفا كاخوفكا الأوكرانية، فلاديمير ليونتييف، بأن تدمير أجزاء من محطة كاخوفكا للطاقة الهيدروكهربائية عمل إرهابي، بينما اتهم مسؤول في خيرسون عينته أوكرانيا، بأن موسكو هي التي خلف تفجير سد نوفا كاخوفا.

وقال ليونتييف: "الهجمات على محطة كاخوفكا للطاقة الهيدروكهربائية دمرت صمامات البوابات، ما أدى إلى انسكاب المياه بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وقال رئيس إدارة خيرسون العسكرية المعين من جانب أوكرانيا، أوليكساندر بروكودين إن الإجلاء في "منطقة الخطر" حول سد نوفا كاخوفكا في أوكرانيا بدأ.

الصين تعرب عن قلقها إزاء تفجير سد كاخوفكا

أعرب مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانج جون، عن قلق بلاده إزاء انهيار محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وعدم مهاجمة البنية التحتية المدنية.

وقال تشانغ جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدمير السد الخاص بمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية. نشعر بقلق بالغ حيال التداعيات الإنسانية والاقتصادية والبيئية".

وأشار المندوب الصيني إلى أن "مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية يجب أن تخضع للحماية خلال النزاع العسكري بموجب القانون الدولي الإنساني".

وتابع بقوله: "ندعو جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبذل ما بوسعهم لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية... يجب على الأطراف المعنية أن تتحلى بحسن النية وضبط النفس وأن تستأنف مفاوضات السلام في أقرب وقت ممكن".

بعد تدمير محطة كاخوفكا.. الصليب الأحمر يحذر من الألغام في أوكرانيا

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التبعات الكارثية لتفجير محطة كاخوفكا وما سينجم عنها من تبعثر الألغام جراء الفيضانات الناجمة، ما يشكل خطرا على السكان وفرق الإغاثة.

وقال مسؤول وحدة التلوث الناجم عن الأسلحة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إريك توليفسن،: "النتائج كارثة، فمن قبل كنا نعرف أين تكمن المخاطر أما اليوم فلم نعد نعرف ولا يمكننا التنبؤ بها".

وأوضح أن الفيضانات الناجمة عن تفجير السد ستجرف كل ما يعترض طريقها بما في ذلك مختلف أنواع الألغام المضادة للأفراد والآليات غرار ألغام "تي إم 57 "، والأسوأ أنه لا يمكن التنبؤ بالأماكن التي ستنجرف إليها، وهذا أمر بالغ الخطورة، مشيرا على وجود كميات كبيرة منها في محيط السد.

وأضاف: "كل ما نعرفه هو أن هذه الألغام في مكان ما إلى الأسفل، وهذا مصدر قلق كبير لأنه سيؤثر ليس فقط على السكان، إنما على فرق الإغاثة أيضا كفرق الإسعاف وغيرها.

جروسي يعلق على الوضع الخطير بعد تدمير محطة كاخوفكا

أقر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بالوضع الخطير حول التدمير الذي لحق بمحطة كاخوفكا الكهرومائية، مطمئنا في الوقت ذاته عدم وجود سبب للذعر في الوقت الحالي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال جروسي في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "نودّ أن نجد التوازن الصحيح هنا.. ولا نريد صب الزيت على النار، أو بث الذعر، لأنه لا يوجد مبرر لذلك".

ماكرون يتعهد بتحرك عاجل بعد تدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بإرسال المساعدة في الوقت القريب بعد التدمير الذي أصاب محطة محطة كاخوفكا الكهرومائية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكتب ماكرون في حسابه على "تويتر": "سنرسل المساعدات في الساعات المقبلة لتلبية الاحتياجات الوليدة".

وأضاف ماكرون إن "فرنسا تدين هذا الهجوم الذي يعرض السكان للخطر".