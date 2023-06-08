النيابة تطلب التحريات في مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بأطفيح

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة في مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار بأطفيح، وسؤال أهلية المتوفي وشهود العيان عن الحاد، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة.

الحفرة انهارت عليه فقتلته

وأفاد التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد الشاب المتوفي، أن وفاته حدثت نتيجة الاختناق الناتج عن تراكم الأتربة عليه جراء انهيار الحفرة التي كان بها.

وأشارت التحريات الأولية أن الشاب المتوفي مات أثناء تنقيبه عن الآثار، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من غرفة النجدة بمصرع شاب انهارت عليه الحفرة أثناء التنقيب عن الآثار.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يبلغ من العمر 29 عاما.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.